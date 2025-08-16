Alla vista dei carabinieri tenta di fuggir via e di disfarsi della droga, 18enne arrestato

Mercoledì sera i carabinieri di Firenze hanno arrestato un 18enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine per lo stesso reato, per detenzione di stupefacenti.

Il giovane, alla vista dei militari, ha tentato di fuggire lungo Viale Redi fino alla fermata della tramvia T2 “Belfiore”. Fermato e perquisito, ha cercato di disfarsi di un involucro contenente circa 25 grammi di hashish, recuperato dai Carabinieri.

Tratto in arresto per la seconda volta in dieci giorni, il ragazzo è stato ristretto nella camera di sicurezza della Stazione CC Firenze Santa Maria Novella e sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Campi Bisenzio in attesa del giudizio.

