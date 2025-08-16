Alla vista dei carabinieri tenta di fuggir via e di disfarsi della droga, 18enne arrestato

Cronaca Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Mercoledì sera i carabinieri di Firenze hanno arrestato un 18enne marocchino, già noto alle forze dell’ordine per lo stesso reato, per detenzione di stupefacenti.

Il giovane, alla vista dei militari, ha tentato di fuggire lungo Viale Redi fino alla fermata della tramvia T2 “Belfiore”. Fermato e perquisito, ha cercato di disfarsi di un involucro contenente circa 25 grammi di hashish, recuperato dai Carabinieri.

Tratto in arresto per la seconda volta in dieci giorni, il ragazzo è stato ristretto nella camera di sicurezza della Stazione CC Firenze Santa Maria Novella e sottoposto all’obbligo di dimora nel Comune di Campi Bisenzio in attesa del giudizio.

Notizie correlate

Firenze
Cronaca
16 Agosto 2025

Tenta di rubare su un'auto, il proprietario lo insegue: arrestato 47enne

Nella serata di Ferragosto, i carabinieri di Firenze hanno arrestato un 47enne albanese, ritenuto responsabile di tentata rapina. L’uomo è stato sorpreso dal proprietario di un’auto parcheggiata lungo Viale Spartaco [...]

Firenze
Cronaca
16 Agosto 2025

Aggredisce uomo mentre dorme su giaciglio alle Cascine, arrestato 49enne

Nella serata di mercoledì 13 agosto 2025, i carabinieri di Firenze hanno dato esecuzione ad un fermo di indiziato di delitto della Polizia Giudiziaria nei confronti di un 49enne cubano, [...]

Firenze
Cronaca
15 Agosto 2025

Guasto elettrico a Torregalli: per il centrodestra è un "campanello d'allarme" per la sanità

Il centrodestra toscano e fiorentino interviene per denunciare le criticità della sanità toscana, sulla scia della notizia del black-out di sei ore che avrebbe interessato una parte dell'ospedale San Giovanni [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina