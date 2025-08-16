Boom turisti a Terricciola, +41% di visitatori

Terricciola si conferma una delle mete emergenti del turismo toscano. Secondo i dati della piattaforma regionale Smart Region Toscana, tra aprile e giugno i visitatori e turisti sono aumentati complessivamente del 41% rispetto allo stesso periodo del 2024, superando per tre mesi consecutivi i 10.000 visitatori italiani.

Ad aprile il borgo ha accolto 19.473 persone (+30,8%), con un incremento del 66,7% dei visitatori italiani e del 10,8% degli stranieri. A maggio, le presenze sono state 18.209 (+38,95%), trainate dai turisti italiani quasi raddoppiati (+96,34%). A giugno il trend è proseguito con 20.587 presenze (+54,4%).

Il sindaco Matteo Arcenni commenta: “Terricciola ha attirato italiani e stranieri come mai nella storia recente, confermando che le scelte fatte stanno dando i frutti sperati”. Il borgo, ex castello nella Valle dell’Arno, è noto per le chiese storiche, la vocazione vinicola e la posizione strategica tra Pisa, Firenze, San Gimignano e Siena, oltre alla vicinanza alle località marine.

