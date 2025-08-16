Cantiere Casa di Comunità e interventi sul Turbone, FdI: "Finanziati con fondi da Governo, si vada avanti"

Nelle scorse settimane l’amministrazione comunale montelupina ha messo a conoscenza la cittadinanza di alcuni progetti utili al nostro territorio.

“Abbiamo letto sulla stampa locale - spiega Elisabetta Villani, responsabile del circolo FdI di Montelupo - di un sopralluogo presso il cantiere della futura casa di comunità nei locali del distretto Ausl di viale Centofiori. Un progetto finanziato con fondi Pnrr, quindi fondi veicolati dal governo centrale, al quale anche noi teniamo e che abbiamo monitorato con ben due sopralluoghi insieme al consigliere regionale Diego Petrucci, membro della commissione regionale sanità. Ci auguriamo che il cantiere abbia fine nei termini previsti e che, visto la tipologia spoke, in futuro, oltre ai servizi già presenti ci siano anche altri servizi quali la telemedicina , più ambulatori specialistici, un vero servizio capillare per la comunità. Sarebbe importante anche un punto di primo soccorso per codici d’emergenza più leggeri, in modo da evitare congestioni sl Pronto Soccorso empolese, mettendo anche una radiologia di base .Sarebbe un bel traguardo. Continueremo a monitorare”.

“C’è poi anche la buona notizia del finanziamento di ben 115.000 euro da parte dell’autorità di bacino da investire per importanti interventi nel torrente Turbone” incalza il consigliere comunale Monteluponelcuore e responsabile di zona Fdi Federico Pavese. “Un finanziamento importante erogato dal ministero dell’ambiente a valere sul Piano di assetto idrogeologico nazionale - continua Pavese - che dimostra l’attenzione del governo di centrodestra per la prevenzione, in particolare l’erosione delle sponde e la rimozione di rifiuti per garantire una buona stabilità del corso d’acqua del Turbone”.

Fd Montelupo Fiorentino

