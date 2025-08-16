Da "Firenze per la Palestina" una richiesta di maggiore impegno al Comune per la condanna di quanto sta accadendo

Il gruppo "Firenze per la Palestina" interviene a seguito delle celebrazioni per la Liberazione di Firenze dell’11 agosto 2025 con una nota che chiede maggiore impegno da parte del Comune di Firenze per sostenere la Pace e condannare le politiche di Israele.

"Nel suo intervento in occasione della celebrazione per la Liberazione di Firenze lo scorso 11 agosto - si legge nella nota - , la Sindaca Sara Funaro ha menzionato anche Gaza e i Palestinesi. Lo ha fatto alla sua maniera, quella che contestiamo ormai da quando è diventata Sindaca. L’iniziativa che ha preso il Comune di Firenze, di dare accoglienza ad alcune famiglie palestinesi, è un gesto di buona volontà, ma da una città generosa e coraggiosa come Firenze, pretendiamo iniziative incisive, che lascino il segno."

"Funaro ha fatto suonare le campane, ha spento le luci della Torre di Arnolfo, ha fatto scrivere BASTA sulla facciata del museo del ‘900: ognuno capisce che tutto questo non è “prendere iniziative”."

Per il Comitato è necessario: "• Interrompere ogni rapporto economico istituzionale, commerciale e di qualsiasi genere con Israele e le aziende israeliane. • Far destituire Marco Carrai, Console onorario dello Stato di Israele, da Presidente della Fondazione Meyer. • Togliere ove possibile dalla vendita, i prodotti delle industrie farmaceutiche israeliane presso le farmacie comunali (iniziativa già realizzata dal Comune di Sesto Fiorentino). • Esporre la bandiera Palestinese su Palazzo Vecchio. • Ottemperare alle prescrizioni di ONU e Corte Internazionale di Giustizia applicando Sanzioni contro Israele."

"Sono solo alcuni esempi - spiegano dal Comitato - , ma questa sarebbe davvero l’incarnazione dello spirito partigiano di riscossa morale e coraggio che veniva ricordato nella celebrazione dell’11 agosto. Questo si deve fare se si vuole rendere davvero giustizia e davvero onorare la memoria di chi, spesso a costo della vita, si è fatto Partigiano ed ha liberato la nostra città."

Fonte: Firenze per la Palestina

