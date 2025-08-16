Ferragosto di controlli nel Pisano: 3 denunce e 7 multe, chiuso ristorante. Uomo fermato con coltello

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio in occasione di Ferragosto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno effettuato numerosi interventi, finalizzati a prevenire reati e garantire la sicurezza stradale e alimentare.

A Pisa è stato denunciato un automobilista con un tasso alcolemico di 1,23 g/l, quasi tre volte oltre il limite consentito. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo affidato a una persona di fiducia. Sempre a Pisa, in zona stazione ferroviaria, un cittadino straniero di 26 anni, disoccupato e con precedenti, è stato denunciato per porto abusivo di armi dopo essere stato trovato in possesso di un coltello a serramanico lungo 18,5 cm, di cui 8,5 cm di lama. L’arma è stata sequestrata.

A Santa Croce sull’Arno, i carabinieri di San Miniato hanno denunciato un automobilista positivo all’alcol test con 0,94 g/l, coinvolto in un sinistro stradale con un’altra auto e una donna a bordo.

Parallelamente sul Litorale di Pisa i NAS di Livorno durante controlli sulla sicurezza alimentare negli stabilimenti balneari, hanno segnalato il titolare di un ristorante del litorale pisano per violazioni del manuale di autocontrollo. Sull’area di lavoro sono stati trovati 24 kg di prodotti ittici surgelati in fase di scongelazione a temperatura ambiente, sequestrati per un valore di circa 500 euro. Al titolare sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 2.000 euro.

Nel corso della giornata, i Carabinieri hanno complessivamente identificato 313 persone, controllato 205 veicoli ed elevato 7 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

