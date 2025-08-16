Fiamme ancora attive nell'incendio boschivo a Roccalbegna, operazioni vanno avanti

Non si è fermato neppure durante la notte il lavoro delle squadre impegnate nello spegnimento dell’incendio divampato ieri nella zona di Cana, nel comune di Roccalbegna. Le fiamme hanno richiesto l’attivazione completa del sistema regionale antincendi boschivi, con decine di operatori al lavoro per contenere la propagazione del rogo.

Sul posto sono intervenute numerose squadre AIB di volontari e operai forestali, affiancate dai Vigili del Fuoco. In azione anche i mezzi e gli elicotteri regionali, oltre ai Canadair che stanno effettuando rifornimenti davanti al Parco Regionale della Maremma.

Le operazioni di spegnimento proseguiranno per tutta la giornata, in una zona particolarmente delicata per la presenza di aree boschive e terreni agricoli. Restano costanti il monitoraggio e il coordinamento tra Regione, Vigili del Fuoco e protezione civile per mettere definitivamente in sicurezza l’area.