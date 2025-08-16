Fugge all’alt speronando auto carabinieri, lungo inseguimento tra Pisa e Livorno: due uomini arrestati

Due uomini di 30 anni, tunisini e regolarmente residenti in Italia, sono stati arrestati dai carabinieri dopo un inseguimento iniziato a Tirrenia e concluso a Stagno, in provincia di Livorno. I due avevano ignorato l’alt di una pattuglia e tentato di speronare i mezzi dell’Arma, tra cui una pattuglia giunta da Livorno.

Il conducente era senza patente. Non sono stati trovati altri elementi compromettenti nell’auto, ma non si esclude che possano essersi disfatti di qualcosa durante la fuga. Entrambi sono ora in carcere a Pisa in attesa dell’udienza di convalida fissata per lunedì 18 agosto.