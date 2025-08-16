Furto in gioielleria in pieno centro a Firenze, stima di centinaia di migliaia di euro di bottino

La scorsa notte, a Firenze, una banda di ladri ha compiuto un furto di grande entità in una gioielleria situata nel centro storico, in vicolo dei Cerchi, proprio nelle strade dove visse Dante, tra piazza Duomo e piazza della Signoria. Il bottino, composto da gioielli e preziosi, ha un valore stimato di centinaia di migliaia di euro.

I malviventi, che avevano il volto coperto, sono stati ripresi dalle telecamere pubbliche durante il blitz, avvenuto alle 2 del mattino. Secondo le prime indagini della squadra mobile della questura, la banda ha utilizzato auto con targhe rubate per non essere identificata dai sistemi di lettura delle targhe. Hanno forzato la saracinesca del negozio e hanno portato via tutto quello che era esposto nelle vetrine. Secondo la polizia, il sistema d'allarme della gioielleria non sarebbe stato collegato direttamente alle forze dell'ordine e le teche non sarebbero state blindate.

Per ostacolare l'eventuale arrivo della polizia, i ladri hanno lasciato una delle auto di traverso sulla strada, mentre le altre sono state parcheggiate nelle vicinanze per una fuga rapida. Durante la fuga, hanno perso alcuni arnesi da scasso come cacciaviti e piedi di porco. Le prime stime indicano che almeno quattro persone hanno partecipato direttamente al colpo, ma è probabile che il bottino sarà diviso tra una decina di complici, considerando anche i ruoli di 'palo', di basista e di supporto logistico.

Nonostante il centro storico di Firenze sia sorvegliato da numerose telecamere, i movimenti della banda non hanno insospettito nessuno, permettendo loro di agire indisturbati e di fuggire senza essere notati. La proprietà della gioielleria sta ora facendo un inventario per determinare l'esatto valore della merce rubata.