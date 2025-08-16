Giani ricorda la fondazione del Psi: "Mi ispira l’impegno di Turati"

“Oggi si ricorda una ricorrenza tanto importante quanto poco citata in Italia, i 133 anni dalla fondazione del Partito Socialista Italiano, costituito a Genova il 15 agosto 1892. Un movimento che ha segnato la storia politica e sociale del nostro Paese”, ha scritto sui social il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Secondo Giani, “la base di tutta l’organizzazione della sinistra nel nostro Paese è in quel partito nato a Ferragosto di fine ’800 dalla volontà di dare una voce a tutti i lavoratori e alla legittima aspirazione di rivendicare giusti diritti”.

“Ricordo i padri fondatori come Filippo Turati, il cui impegno popolare continua a ispirarmi”, ha aggiunto, corredando il post con una foto del leader socialista e la frase: “Le libertà sono tutte solidali. Non se ne offende una senza offenderle tutte”.

