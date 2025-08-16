Incendio a San Casciano Val di Pesa, inviati due elicotteri e numerose squadre antincendio

Un importante incendio, in rapida espansione, si è sviluppato in località Castello di Gabbiano nel territorio comunale di San Casciano Val di Pesa in provincia di Firenze. Si tratta dell’ennesimo incendio in questo periodo particolarmente caldo in Toscana. Le fiamme si sono sviluppate improvvisamente poco dopo le 16 di oggi, sabato 16 agosto, in una zona collinare densamente boscata con pini e querce.

Nonostante il rapido intervento di numerose squadre di Volontariato antincendi boschivi, il fronte ha trovato condizioni molto favorevoli alla propagazione, dato il prolungato periodo di assenza di pioggia con temperature assai elevate.

La Sala operativa provinciale della Protezione civile ha disposto l’invio immediato di due elicotteri e un direttore delle operazioni. Ulteriori squadre di terra sono in partenza per rinforzare il dispositivo di spegnimento poiché l’incendio minaccia ulteriori porzioni di bosco con alto carico di combustibile vegetale dove vi sono abitazioni sparse che potrebbero essere coinvolte nel rogo. Presenti anche i Vigili del fuoco per il presidio dei manufatti civili e il rifornimento dei mezzi.

Per quanto riguarda l’incendio in località Cana nei pressi di Roccalbegna, in provincia di Grosseto, prosegue intanto l’utilizzo di Canadair, elicotteri e numerose squadre di terra per mettere in sicurezza il tutto prima che arrivi la notte ed iniziare le operazioni di bonifica e controllo del vasto incendio che comunque dureranno a lungo

Fonte: Toscana Notizie