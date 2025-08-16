Jasmine Paolini continua a brillare al WTA 1000 di Cincinnati: è semifinale

Jasmine Paolini, classe 1996 nata a Castelnuovo di Garfagnana ma cresciuta a Bagni di Lucca, continua a brillare al WTA 1000 di Cincinnati, imponendosi in rimonta sulla numero 2 del mondo, Coco Gauff, con il punteggio di 2-6, 6-4, 6-3 dopo oltre due ore di gioco. Per la tennista toscana si tratta della terza vittoria consecutiva contro l’americana e della terza semifinale stagionale in un WTA 1000, dopo Miami e Roma.

“Coco mi ha costretto a correre tanto, giocando in maniera incredibile – ha raccontato Paolini – poi ho cominciato a sentire molto meglio la palla. Sono rimasta lì in ogni punto e ha funzionato”. Il break decisivo nell’ottavo gioco ha permesso a Paolini di conquistare l’allungo vincente.

La semifinale la vedrà affrontare la russa Veronika Kudermetova, numero 36 al mondo: “È sempre dura giocare contro di lei… ma questa sarà una storia diversa. Sto giocando davvero bene e spero sia una buona partita”, ha aggiunto la toscana, che giocherà anche in doppio con Sara Errani.

Paolini, con il suo sorriso coinvolgente, ammette la pressione di affrontare due semifinali nello stesso giorno: “Non so dove trovo tante energie, ma mi piace giocare a tennis, e il doppio mi va proprio a genio. Se si vince, trovarle è più facile”.

L’altra semifinale vedrà di fronte Elena Rybakina e Iga Swiatek, rispettivamente vincitrici contro Aryna Sabalenka e Anna Kalinskaya.

