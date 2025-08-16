Madonna festeggia il compleanno in Toscana, attesa oggi al Palio

Louise Veronica Ciccone, in arte Madonna, festeggia oggi il suo 67° compleanno in Toscana e sarà molto probabilmente questo pomeriggio a Siena per assistere al Palio.

Stamani è stata vista a Firenze, dove, accompagnata da amici e scortata, ha fatto shopping in alcuni negozi.

Nel pomeriggio si sposterà a Siena per assistere al Palio, ospite di un privato in un appartamento che si affaccia su Piazza del Campo.

Secondo le indiscrezioni, dopo la corsa, la popstar potrebbe festeggiare il suo compleanno in un hotel nel centro di Siena.

Ma oltre a Madonna, sono dati per presenti anche altri personaggi del jet set internazionale, come l'attore britannico premio Oscra Eddie Redmayne, ma anche il ben noto al pubblico toscano Gordon Matthew Thomas Sumner, in arte Sting, che abita ormai da decenni in Toscana. Ospiti del Comune di Siena invece, il vicesindaco di Parigi Arnaud Ngatcha, l’ambasciatore italiano in Cina Massimo Ambrosetti, gli attori Maurizio Lastrico e Matteo Martari.

