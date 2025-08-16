Muore ventenne palestinese in ospedale a Pisa, era arrivata da Gaza per ricevere cure

Cronaca Pisa
Una giovane palestinese di vent’anni è deceduta nella notte tra il 13 e il 14 agosto presso l’unità operativa di Ematologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa. La ragazza era giunta in Italia dalla Striscia di Gaza, accompagnata dalla madre, nell’ambito di un’operazione umanitaria, con un quadro clinico molto compromesso per malnutrizione e uno stato di grave deperimento organico.

Secondo quanto comunicato dall’Azienda ospedaliera, dopo i primi accertamenti e l’avvio di una terapia di supporto, la giovane ha subito una crisi respiratoria seguita da un arresto cardiaco, che ha purtroppo causato il decesso. La notizia è stata immediatamente comunicata alla Prefettura, che ha attivato le procedure necessarie.

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha espresso “profondo dolore per la perdita della giovane palestinese” e solidarietà alla famiglia, sottolineando il ruolo del sistema sanitario regionale e del personale medico nel garantire “massimo sostegno a favore della popolazione di Gaza”.

