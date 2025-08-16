Oltre cento veicoli rubati recuperati dalla municipale a Firenze

Oltre 100 veicoli rubati. Sono quelli recuperati da inizio anno dall’Autoreparto della Polizia Municipale durante i servizi di pattugliamento del territorio. In dettaglio si tratta di 102 mezzi di cui 42 intercettati in transito e che quindi hanno “prodotto” altrettante comunicazioni di reato per ricettazione (6 delle quali in concorso tra più persone). Il resto dei veicoli sono stati invece recuperati in sosta mentre in un caso gli agenti hanno sventato il furto cogliendo sul fatto i responsabili. Alle denunce per ricettazione si sono aggiunte ulteriori sei per resistenza a pubblico ufficiale e due per porto abusivo di strumenti atti ad offendere. Sedici le persone scoperte alla guida senza patente e quindi sanzionate amministrativamente o penalmente perché recidivi. Sono invece quindici i proprietari dei veicoli recuperati in transito che non si erano ancora accorti del furto, avvenuto poco prima, e che hanno presentato denuncia.

"Quesri numeri testimoniano il grande lavoro della nostra Polizia Municipale sul territorio - sottolinea l'assessore alla Sicurezza Andrea Giorgio -. Il furto di veicoli rappresenta un fenomeno molto sentito dai cittadini. Un plauso agli agenti dell'Autoreparto per questa attività che portano avanti con grande professionalità e alla Polizia Municipale tutta per l'impegno quotidiano a tutela della sicurezza e per il rispetto delle regole in città".

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

