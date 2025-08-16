Palio 16 agosto, la Tartuca vince la Provaccia

Attualità Siena
Sesta prova - Paolo Lazzeroni

E’ stata la Contrada della Tartuca a vincere questa mattina, sabato 16 agosto, la sesta prova del Palio del 16 agosto 2025, con il cavallo Entu de P. Ulpu e il fantino Antonio Siri detto Amsicora. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la sesta prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:

POSTO AI CANAPI

CONTRADA

FANTINO

CAVALLO

1

Tartuca

Antonio Siri detto Amsicora

Entu de P. Ulpu

2

Giraffa

Elias Mannucci detto Turbine

Ungaros

3

Civetta

Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

Benitos

4

Onda

Sebastiano Murtas detto Grandine

Veranu

5

Pantera

Dino Pes detto Velluto

Viso d’Angelo

6

Leocorno

Giovanni Atzeni detto Tittia

Diodoro

7

Bruco

Mattia Chiavassa detto Tambani

Diamante Grigio

8

Valdimontone

Giuseppe Zedde detto Gingillo

Anda e Bola

9

Aquila

Andrea Sanna detto Virgola

Diosu de Campeda

Rincorsa

Drago

Andrea Coghe detto Tempesta

Zenis

Questa sera, con uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 19, si correrà il Palio.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

