Palio 16 agosto, la Tartuca vince la Provaccia

E’ stata la Contrada della Tartuca a vincere questa mattina, sabato 16 agosto, la sesta prova del Palio del 16 agosto 2025, con il cavallo Entu de P. Ulpu e il fantino Antonio Siri detto Amsicora. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la sesta prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:

POSTO AI CANAPI CONTRADA FANTINO CAVALLO 1 Tartuca Antonio Siri detto Amsicora Entu de P. Ulpu 2 Giraffa Elias Mannucci detto Turbine Ungaros 3 Civetta Jonatan Bartoletti detto Scompiglio Benitos 4 Onda Sebastiano Murtas detto Grandine Veranu 5 Pantera Dino Pes detto Velluto Viso d’Angelo 6 Leocorno Giovanni Atzeni detto Tittia Diodoro 7 Bruco Mattia Chiavassa detto Tambani Diamante Grigio 8 Valdimontone Giuseppe Zedde detto Gingillo Anda e Bola 9 Aquila Andrea Sanna detto Virgola Diosu de Campeda Rincorsa Drago Andrea Coghe detto Tempesta Zenis

Questa sera, con uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 19, si correrà il Palio.

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa

