Palio 16 agosto, la Tartuca vince la Provaccia

E’ stata la Contrada della Tartuca a vincere questa mattina, sabato 16 agosto, la sesta prova del Palio del 16 agosto 2025, con il cavallo Entu de P. Ulpu e il fantino Antonio Siri detto Amsicora. Regolare l’uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 9. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la sesta prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi:
|
POSTO AI CANAPI
|
CONTRADA
|
FANTINO
|
CAVALLO
|
1
|
Tartuca
|
Antonio Siri detto Amsicora
|
Entu de P. Ulpu
|
2
|
Giraffa
|
Elias Mannucci detto Turbine
|
Ungaros
|
3
|
Civetta
|
Jonatan Bartoletti detto Scompiglio
|
Benitos
|
4
|
Onda
|
Sebastiano Murtas detto Grandine
|
Veranu
|
5
|
Pantera
|
Dino Pes detto Velluto
|
Viso d’Angelo
|
6
|
Leocorno
|
Giovanni Atzeni detto Tittia
|
Diodoro
|
7
|
Bruco
|
Mattia Chiavassa detto Tambani
|
Diamante Grigio
|
8
|
Valdimontone
|
Giuseppe Zedde detto Gingillo
|
Anda e Bola
|
9
|
Aquila
|
Andrea Sanna detto Virgola
|
Diosu de Campeda
|
Rincorsa
|
Drago
|
Andrea Coghe detto Tempesta
|
Zenis
Questa sera, con uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 19, si correrà il Palio.
Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa
