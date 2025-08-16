Palio dell'Assunta, tutto pronto per il via, alle 19 cavalli ai canapi. Dove vederlo in tv

E’ stata la Contrada della Tartuca a vincere questa mattina, sabato 16 agosto, la "Provaccia", sesta prova del Palio del 16 agosto 2025, con il cavallo Entu de P. Ulpu e il fantino Antonio Siri detto Amsicora. Tutto pronto quindi per il Palio dell'Assunta che si corre oggi, con i cavalli che alle ore 19 scenderanno nel Campo di Siena e verranno chiamati ai canapi, per la partenza.

Queste a seguire le ultime indicazioni utili per chi volesse seguire la corsa di oggi. Da pochi minuti ha avuto inizio lo sgombero della pista per permettere alle ore 16.45 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Quindi alle ore 16.50 fa il suo ingresso in piazza del Campo il Corteo Storico. Alle ore 19 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. L’ultimo accesso a piazza del Campo da via Duprè viene chiuso alle ore 17.45, fermo restando le disposizioni delle autorità cittadine. Il Palio sarà trasmesso in diretta su La7 che si collegherà dalle ore 16.45

Queste le accoppiate definitive dei fantini con le contrade, con il relativo cavallo, che era già stato assegnato alla contrada dopo la tratta del 13 agosto scorso.

FANTINO CAVALLO Tartuca Antonio Siri detto Amsicora Entu de P. Ulpu Giraffa Elias Mannucci detto Turbine Ungaros Civetta Jonatan Bartoletti detto Scompiglio Benitos Onda Sebastiano Murtas detto Grandine Veranu Pantera Dino Pes detto Velluto Viso d’Angelo Leocorno Giovanni Atzeni detto Tittia Diodoro Bruco Mattia Chiavassa detto Tambani Diamante Grigio Valdimontone Giuseppe Zedde detto Gingillo Anda e Bola Aquila Andrea Sanna detto Virgola Diosu de Campeda Drago Andrea Coghe detto Tempesta Zenis

