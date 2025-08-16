Valdimontone vince il Palio dell'Assunta con Gingillo che vince il suo quarto trofeo, la festa in piazza e in città

(foto gonews.it)

Valdimontone con Gingillo, Giuseppe Zedda, senese classe 1982, si è aggiudicata il Palio dell'Assunta 2025, tagliando il traguardo con il cavallo Anda e Bola, al termine di una corsa vibrante oggi, sabato 16 agosto 2025, sul tufo della Piazza del Campo di Siena

LA CRONACA

Il mossiere chiama nell'ordine Aquila, Bruco, Drago, Giraffa, Valdimontone, Tartuca, Pantera, Leocorno, ma deve faticare per chiamare le ultime due contrade perchè i cavalli entrati non stanno in ordine. Dopo una pausa riprende con Civetta e rimane, di rincorsa, l'Onda. Gli ultimi due cavalli che hanno già vinto un Palio partiranno fianco a fianco. Ma l'Onda non fa in tempo a entrare che il mossiere li fa uscire tutti.

Viene chiamato la seconda volta l'ingresso ai canapi, entrano veloci tutti ma l'Onda non riesce ad entrare.

La terza chiama sembra quella buona ma l'Onda non entra favorendo il movimento fra i canapi che poi rende difficile entrare. L'Aquila si sposta e viene richiamata, ma le manca spazio fra i cavalli per entrare. Il mossiere richiama tutti all'ordine. E dopo diversi minuti di andirivieni fra i canapi con l'Onda che indugia ogni volta che potrebbe entrare il mossiere fa uscire i cavalli. I barbareschi entrano nel campo per tergere il sudore ai cavalli.

Quarta chiama, partono, al primo San Martino Valdimontone in testa, davanti a Pantera e Leocorno. Valdimontone, Pantera, Leocorno a metà Palio. Al secondo San Sartino casca il Bruco, scosso il cavallo corre ma rimane in fondo. Valdimontone avanti, sale il Leocorno che supera la Pantera. Il Leocorno prova sulle ultime due curve a sopravanzare ma viene respinto, vince il Valdimontone!

Vince Gingillo su Anda e Bola, è il suo quarto successo personale.

 

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Il Palio dell'Assunta era entrato nel vivo alle 16 di oggi con lo sgombero della pista di Piazza del Campo. Alle ore 16.45 è iniziata la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo, cui ha fatto seguito l'ingresso del Corteo Storico.

Alle ore 19 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio, con queste accoppiate definitive dei fantini con le contrade, con il relativo cavallo, che era già stato assegnato alla contrada dopo la tratta del 13 agosto scorso.

FANTINO

CAVALLO

Tartuca

Antonio Siri detto Amsicora

Entu de P. Ulpu

Giraffa

Elias Mannucci detto Turbine

Ungaros

Civetta

Jonatan Bartoletti detto Scompiglio

Benitos

Onda

Sebastiano Murtas detto Grandine

Veranu

Pantera

Dino Pes detto Velluto

Viso d’Angelo

Leocorno

Giovanni Atzeni detto Tittia

Diodoro

Bruco

Mattia Chiavassa detto Tambani

Diamante Grigio

Valdimontone

Giuseppe Zedde detto Gingillo

Anda e Bola

Aquila

Andrea Sanna detto Virgola

Diosu de Campeda

Drago

Andrea Coghe detto Tempesta

Zenis

