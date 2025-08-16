Valdimontone con Gingillo, Giuseppe Zedda, senese classe 1982, si è aggiudicata il Palio dell'Assunta 2025, tagliando il traguardo con il cavallo Anda e Bola, al termine di una corsa vibrante oggi, sabato 16 agosto 2025, sul tufo della Piazza del Campo di Siena

LA CRONACA

Il mossiere chiama nell'ordine Aquila, Bruco, Drago, Giraffa, Valdimontone, Tartuca, Pantera, Leocorno, ma deve faticare per chiamare le ultime due contrade perchè i cavalli entrati non stanno in ordine. Dopo una pausa riprende con Civetta e rimane, di rincorsa, l'Onda. Gli ultimi due cavalli che hanno già vinto un Palio partiranno fianco a fianco. Ma l'Onda non fa in tempo a entrare che il mossiere li fa uscire tutti.

Viene chiamato la seconda volta l'ingresso ai canapi, entrano veloci tutti ma l'Onda non riesce ad entrare.

La terza chiama sembra quella buona ma l'Onda non entra favorendo il movimento fra i canapi che poi rende difficile entrare. L'Aquila si sposta e viene richiamata, ma le manca spazio fra i cavalli per entrare. Il mossiere richiama tutti all'ordine. E dopo diversi minuti di andirivieni fra i canapi con l'Onda che indugia ogni volta che potrebbe entrare il mossiere fa uscire i cavalli. I barbareschi entrano nel campo per tergere il sudore ai cavalli.

Quarta chiama, partono, al primo San Martino Valdimontone in testa, davanti a Pantera e Leocorno. Valdimontone, Pantera, Leocorno a metà Palio. Al secondo San Sartino casca il Bruco, scosso il cavallo corre ma rimane in fondo. Valdimontone avanti, sale il Leocorno che supera la Pantera. Il Leocorno prova sulle ultime due curve a sopravanzare ma viene respinto, vince il Valdimontone!

Vince Gingillo su Anda e Bola, è il suo quarto successo personale.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

Il Palio dell'Assunta era entrato nel vivo alle 16 di oggi con lo sgombero della pista di Piazza del Campo. Alle ore 16.45 è iniziata la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo, cui ha fatto seguito l'ingresso del Corteo Storico.

Alle ore 19 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio, con queste accoppiate definitive dei fantini con le contrade, con il relativo cavallo, che era già stato assegnato alla contrada dopo la tratta del 13 agosto scorso.

FANTINO CAVALLO Tartuca Antonio Siri detto Amsicora Entu de P. Ulpu Giraffa Elias Mannucci detto Turbine Ungaros Civetta Jonatan Bartoletti detto Scompiglio Benitos Onda Sebastiano Murtas detto Grandine Veranu Pantera Dino Pes detto Velluto Viso d’Angelo Leocorno Giovanni Atzeni detto Tittia Diodoro Bruco Mattia Chiavassa detto Tambani Diamante Grigio Valdimontone Giuseppe Zedde detto Gingillo Anda e Bola Aquila Andrea Sanna detto Virgola Diosu de Campeda Drago Andrea Coghe detto Tempesta Zenis

Notizie correlate