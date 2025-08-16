Più sicurezza a Forte dei Marmi, coi rinforzi arrivati alla Polizia di Stato

Cronaca Forte dei Marmi
Condividi su:
Leggi su mobile

Il Comune di Forte dei Marmi ha annunciato che il Ministero dell'Interno ha inviato nuovi rinforzi della Polizia di Stato per garantire la sicurezza durante l'estate. Questo provvedimento è "il frutto del percorso istituzionale avviato dal sindaco Bruno Murzi e dei recenti incontri a Roma" dice il Comune in una nota.

Il questore di Lucca, Edgardo Giobbi, ha informato il sindaco che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza "a partire da questo fine settimana, ha disposto un significativo incremento dei rinforzi della Polizia di Stato destinati al controllo del territorio e ai presidi anti-illegalità in tutto il comune di Forte dei Marmi".

Questi rinforzi includeranno agenti provenienti dai Reparti Prevenzione Crimine di Firenze e dell'Emilia-Romagna, che lavoreranno insieme a pattuglie in borghese del commissariato locale e della questura di Lucca. L'obiettivo principale è contrastare i reati contro il patrimonio. Verranno mantenuti anche i servizi congiunti con la polizia municipale, che "hanno già dato positivi riscontri", con l'intento di rendere più efficaci le attività di prevenzione, in particolare contro i reati predatori.

Il questore Giobbi ha espresso gratitudine al sindaco Murzi "per lo splendido rapporto di collaborazione instaurato, sempre orientato alla tutela dei cittadini". Il sindaco ha ribadito che il risultato è frutto di un lungo impegno: "Questo importante risultato giunge anche a seguito del percorso istituzionale che abbiamo portato avanti nei mesi scorsi, sia con il Sottosegretario Molteni che, più recentemente, con la dottoressa Sempreviva, capo di gabinetto del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi". Murzi ha aggiunto di aver esposto in quelle occasioni le necessità di sicurezza del territorio, ricevendo ascolto. Ha concluso affermando che "la sicurezza è una priorità assoluta per la mia amministrazione e non nasce da un intervento improvvisato, ma da un percorso costruito con determinazione".

Notizie correlate

Massa
Cronaca
13 Agosto 2025

Marina di Massa, scappa all'alt dei carabinieri e perde il controllo della moto: muore 48enne

È finita in tragedia la fuga di un uomo in moto che, nella notte tra martedì e mercoledì, non si è fermato all’alt dei carabinieri. La vittima è Eugenio Frasca, [...]

Forte dei Marmi
Cronaca
11 Agosto 2025

Precipita ultraleggero, a bordo Vannis Marchi fondatore di Liu Jo

Ieri mattina, intorno alle 10, il 77enne Vannis Marchi, originario di Carpi e fondatore insieme al fratello Marco del marchio di moda Liu Jo, è precipitato con il suo aereo [...]

Forte dei Marmi
Cronaca
10 Agosto 2025

Ultraleggero precipita in un campo vicino all'autostrada a Forte dei Marmi: soccorso il pilota

Paura questa mattina a Forte dei Marmi per la caduta di un aereo ultraleggero dal quale l'unico occupante, un 78enne italiano, è riuscito ad uscire in autonomia per poi essere [...]



Tutte le notizie di Forte dei Marmi

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina