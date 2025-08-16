Più sicurezza a Forte dei Marmi, coi rinforzi arrivati alla Polizia di Stato

Il Comune di Forte dei Marmi ha annunciato che il Ministero dell'Interno ha inviato nuovi rinforzi della Polizia di Stato per garantire la sicurezza durante l'estate. Questo provvedimento è "il frutto del percorso istituzionale avviato dal sindaco Bruno Murzi e dei recenti incontri a Roma" dice il Comune in una nota.

Il questore di Lucca, Edgardo Giobbi, ha informato il sindaco che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza "a partire da questo fine settimana, ha disposto un significativo incremento dei rinforzi della Polizia di Stato destinati al controllo del territorio e ai presidi anti-illegalità in tutto il comune di Forte dei Marmi".

Questi rinforzi includeranno agenti provenienti dai Reparti Prevenzione Crimine di Firenze e dell'Emilia-Romagna, che lavoreranno insieme a pattuglie in borghese del commissariato locale e della questura di Lucca. L'obiettivo principale è contrastare i reati contro il patrimonio. Verranno mantenuti anche i servizi congiunti con la polizia municipale, che "hanno già dato positivi riscontri", con l'intento di rendere più efficaci le attività di prevenzione, in particolare contro i reati predatori.

Il questore Giobbi ha espresso gratitudine al sindaco Murzi "per lo splendido rapporto di collaborazione instaurato, sempre orientato alla tutela dei cittadini". Il sindaco ha ribadito che il risultato è frutto di un lungo impegno: "Questo importante risultato giunge anche a seguito del percorso istituzionale che abbiamo portato avanti nei mesi scorsi, sia con il Sottosegretario Molteni che, più recentemente, con la dottoressa Sempreviva, capo di gabinetto del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi". Murzi ha aggiunto di aver esposto in quelle occasioni le necessità di sicurezza del territorio, ricevendo ascolto. Ha concluso affermando che "la sicurezza è una priorità assoluta per la mia amministrazione e non nasce da un intervento improvvisato, ma da un percorso costruito con determinazione".

