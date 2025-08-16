Riorganizzazione dei giochi, un nuovo premio e partecipazione: il 'nuovo' Palio San Rocco

Il 15 agosto il Palio di San Rocco ha acceso i motori e iniziato a scalpitare. Nella splendida cornice di Piazza Buonaparte, la comunità si è ritrovata per condividere storie e memorie del quartiere, intrecciando trame che stanno facendo riscoprire una San Miniato fatta di legami forti, autentici e profondi.

Il pomeriggio è stato animato dai volti sorridenti e dall’entusiasmo di bambine e bambini, immersi nella storia dei Terzieri grazie a un personaggio del passato che li ha guidati in una caccia al tesoro. Un gioco che li ha resi custodi della tradizione popolare della città.

La serata si è aperta con le “pillole di interviste” curate da Marina Capezzone e Martin Hidalgo (Tra i Binari), che in tutte le serate di questa edizione stanno invitando a riflettere su cosa significhi davvero “Festa”: un percorso di avvicinamento alla celebrazione finale in pieno stile comunitario.

A seguire, la presentazione ufficiale dei Terzieri: Poggighisi

, Castelvecchio e Forisporta. I delegati delle squadre hanno ricevuto, dalle mani di Maresca Morelli e Maria Pia Ammannati — le sarte che hanno disegnato e cucito le nuove casacche del Palio — gli abiti con cui domani gareggeranno nel Palio notturno.

Tra l’euforia della piazza è arrivato il momento più atteso: la rivelazione del nuovo Premio, alla presenza del sindaco Simone Giglioli. Si tratta di un dipinto (70x100 cm) realizzato e donato alla manifestazione dal pittore Luca Macchi. L’opera racchiude simboli imprescindibili della comunità: San Rocco, San Miniato, il cocomero e le chiocciole, tutti elementi che raccontano la storia e l’identità del territorio.

Questa edizione del Palio sta mettendo al centro, più che mai, la partecipazione delle persone: il racconto delle radici, gli incontri, le relazioni e lo spirito goliardico si intrecciano in un’esperienza che dimostra quanto la comunità possa attivarsi quando si apre uno spazio alla propria autodeterminazione.

Tutto pronto per la sfida Sabato 16 agosto — Piazza Buonaparte, San Miniato

● Pomeriggio: il Palio delle bambine e dei bambini

● Sera: il Palio di San Rocco con tiro alla fune, corsa coi sacchi, padella sospesa, cucchiaio d’argento e l’immancabile “spaccata dei cocomeri col culo”

Tornano i giochi di una volta, si rinnova la forma, ma soprattutto si conferma la partecipazione di un’intera comunità

Fonte: Tra i binari APS