San Casciano piange la scomparsa dell'ex assessore Moreno Cheli, aveva 74 anni

Moreno Cheli, assessore al Bilancio del Comune di San Casciano in Val di Pesa dal 2019 al 2024, ruolo che aveva ricoperto al fianco del sindaco Roberto Ciappi, si è spento all’età di 74 anni. E’ un sentimento di dolore intenso e profondo cordoglio quello che l’amministrazione comunale di San Casciano in Val di Pesa esprime per la grave perdita del concittadino. L’eleganza e la gentilezza nei modi e nell’animo, lo sguardo aperto e sincero, teso al dialogo, sempre pronto ad accogliere, a confrontarsi con il sorriso, pur mantenendo fermezza e fedeltà al proprio pensiero, la competenza e la fine acutezza nella gestione delle attività amministrative, istituzionali e nelle relazioni umane che sapeva coltivare e rispettare con amore, dedizione, cura, senso di responsabilità.

Originario di Dicomano, Moreno Cheli, ha lasciato le spoglie terrene poche ore fa di oggi, 15 agosto, dopo aver lottato contro una malattia. Se n’è andato un uomo di valore e di valori, un amico della comunità, apprezzato e stimato soprattutto dalla sua Chiesanuova, la frazione sancascianese dove con la famiglia risiedeva da tanti anni e per la quale si era speso con tutte le energie e la creatività che contraddistinguevano la sua elevata statura morale.

In veste di amministratore comunale, volontario, operatore culturale, promotore e organizzatore di eventi espositivi, Moreno Cheli non era solo un cittadino attivo e partecipe alla vita pubblica, spinto da passione, curiosità, interesse per la conoscenza, animato dal desiderio mai scontato di approfondire, coinvolgere e condividere. Era una guida, un faro, una delle colonne portanti della sua comunità, del Circolo Crc di Chiesanuova, di numerose edizioni della Sagra del Pinolo nel corso delle quali brillavano per unicità le esposizioni che realizzava e curava in ogni aspetto. Moreno Cheli amava riportare in vita giocattoli, oggetti, documenti, veicoli e rarità del passato, rispolverare la memoria del territorio chiantigiano che adorava e sentiva come ‘casa’.

“E’ stato un onore per me servire il nostro paese insieme al caro Moreno – ha dichiarato il sindaco Roberto Ciappi – un amico vero, un uomo di cultura, un amministratore capace, un cittadino sensibile ai bisogni e alle esigenze della comunità, Moreno sapeva ascoltare e leggere la realtà con acume e lungimiranza, gestiva la cosa pubblica con grande pacatezza, saggezza, senso del dovere, senza mai perdere di vista gli obiettivi prefissati, anche quelli a lungo termine, e l’interesse collettivo. A lui avevo affidato, infatti, materie nevralgiche nella gestione della macchina comunale come il bilancio e i tributi, la programmazione ed i rapporti con il personale, l’efficientamento dell’ente, gli affari generali e il patrimonio. E’ stata una persona meravigliosa, sempre presente, al mio fianco in ogni circostanza pubblica durante il mandato e al di fuori dell’esperienza amministrativa, ha contribuito a sviluppare spirito di squadra come membro della giunta comunale, dimostrando di saper affrontare anche le questioni più complesse con equilibrio, prudenza, ponderatezza”.

“Sono certo di parlare a nome della giunta, precedente e attuale e della nostra comunità – aggiunge commosso il sindaco Ciappi - quando dico, con l’implacabile tristezza nel cuore, che di Moreno ci mancherà tutto, soprattutto lo stile garbato di un percorso e di un impegno civico autentico, determinato, privo di fronzoli, diretto alla concretezza delle cose, ci mancherà l’umanità che riusciva ad esprimere con grazia, semplicità, naturalezza, sentiremo la mancanza di una personalità discreta e ricca di sfumature allo stesso tempo, dalle qualità eclettiche che spaziavano dal settore economico-finanziario a quello artistico e culturale”.

“Moreno non c’è più, - conclude il primo cittadino - ci assale il senso della perdita, un vuoto incolmabile che sarà impossibile placare se non con il ricordo di ognuno di noi, la memoria collettiva che terremo sempre viva per continuare a dire una parola che racchiude il senso di tutto il cammino intrapreso e condiviso con il nostro amico e la sua famiglia: “grazie Moreno, grazie per quello che hai fatto e quello che sei stato! Il tuo segno è impresso nei nostri pensieri e ispirerà le nostre azioni”.

Nell’esprimere le sue più sentite condoglianze, l’amministrazione comunale si unisce al dolore e si stringe in un abbraccio pieno di affetto alla famiglia e agli amici. I funerali sono previsti lunedì 18 agosto alle ore 10 nella chiesa di San Donato a Chiesanuova.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO