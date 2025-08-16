Tenta di fuggire in motorino dai carabinieri, inseguimento in zona Careggi: arrestato 18enne

La scorsa domenica un 18enne marocchino è stato arrestato dai Carabinieri dopo un inseguimento iniziato in via Caccini, vicino all’Ospedale Careggi. Il giovane, in sella a un ciclomotore e privo di patente, aveva tentato di sfuggire a un controllo dei militari.

L’inseguimento si è concluso in via Alderotti, dove il ragazzo è stato raggiunto e bloccato. Durante la perquisizione del motociclo, i Carabinieri hanno rinvenuto circa 16 grammi di cocaina, suddivisi in 23 dosi pronte per lo spaccio.

Il giovane è stato tratto in arresto e ristretto nella camera di sicurezza della Stazione CC Firenze Santa Maria Novella. Il giudizio celebrato lunedì lo ha condannato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

