Tenta di rubare su un'auto, il proprietario lo insegue: arrestato 47enne

Nella serata di Ferragosto, i carabinieri di Firenze hanno arrestato un 47enne albanese, ritenuto responsabile di tentata rapina. L’uomo è stato sorpreso dal proprietario di un’auto parcheggiata lungo Viale Spartaco Lavagnini mentre tentava di commettere un furto all’interno del veicolo.

Nel tentativo di sfuggire ai sospetti, l’uomo ha cercato di fuggire e ha ingaggiato una colluttazione con la vittima, interrotta solo dall’arrivo dei Carabinieri. Già noto alle forze dell’ordine per un precedente furto su autovettura avvenuto il 28 luglio, il 47enne è stato arrestato e condotto nella camera di sicurezza della Stazione CC Firenze Santa Maria Novella, a disposizione della Procura della Repubblica, in attesa del giudizio previsto per la mattinata odierna.