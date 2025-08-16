Use Basket, dal vivaio alla prima squadra, tanti giovani in rampa di lancio

Anche nel prossimo campionato non mancheranno nell’Use Computer Gross i giovani che, dopo la trafila nel settore giovanile, arriveranno in prima squadra o proseguiranno nel loro percorso già avviato in passato cercando di aumentare il minutaggio. Si tratta dei 2006 Davide Cerchiaro e Raoul Tangala e dei 2007 Cosimo Regini, Pietro Ramazzotti, Tommaso Baldacci, Edoardo Giantini e Giovanni Marini. Sono tutti ragazzi che hanno iniziato a giocare alla Lazzeri e che, passando poi per le giovanili del Biancorosso Sesa, hanno centrato l’obiettivo di giocare in prima squadra. Ora tocca a loro lavorare con la passione e l’impegno di sempre per guadagnarsi minuti.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

Notizie correlate