Vicofaro: l'amarezza per la fine dell'esperienza di accoglienza

Rosanna Crocini, presidente di Alleanza beni comuni Odv e del comitato Acqua bene comune di Pistoia, interviene dopo la fine dell'esperienza di accoglienza di Vicofaro, l'attività portata avanti da Don Biancalani, criticando il fatto che in questi anni non sono state investite risorse per sostenere quest'esperienza.

"I fatti di questi giorni ci lasciano davvero l’amaro in bocca - dice Rosanna Crocini - . Non accettiamo e non riusciamo a rassegnarci per la fine dell’esperienza di Vicofaro portata avanti da Don Biancalani,

Siamo consapevoli delle enormi difficoltà legate alla gestione dei molti ragazzi presenti a Vicofaro. Per questo da oltre dieci anni i volontari e lo stesso Don Biancalani hanno a più riprese avanzato richieste di aiuto sia alle istituzioni politiche che alla chiesa.

Nella nota, si critica il fatto che gli appelli di aiuto lanciati da Don Biancalani per Vicofaro, per gestire le criticità, non siano stati accolti davvero dalle istituzioni, contribuendo così a creare un clima negativo nei confronti del fenomeno migratorio.

"Su questa vicenda tanti leoni da tastiera, spesso in forma anonima, si sono sprecati con parole offensive verso chi ha dato tutto l’aiuto possibile insieme a tanti volontari, e sono le stesse persone che oggi tacciono sull’appoggio del nostro governo a Netanyahu che sta massacrando donne, vecchi e bambini a Gaza. Le stesse che non si sono indignate neppure quando, eludendo leggi internazionali, è stato accompagnato con un volo di stato uno stupratore proprio dei ragazzi e ragazze e bambini che cercano di arrivare in Italia in barche fatiscenti. Molti hanno avuto la fortuna di farcela, ma tanti riposano nel cimitero del mediterraneo."

La nota di Rosanna Crocini si chiude con un appello:

"Forza Don Massimo, chi ha partecipato a una esperienza come quella di Vicofaro non si arrende, così come non si arrendono il medico di Lampedusa o Mimmo Lucano a Riace e le tante persone di buona volontà che si adoperano donando aiuto e, allora, AVANTI !!!! troveremo altri sistemi per aiutare gli ultimi di questo brutto mondo fatto di diseguaglianza e sfruttamento."

Notizie correlate