Vicofaro: l'amarezza per la fine dell'esperienza di accoglienza

Politica e Opinioni Pistoia
Condividi su:
Leggi su mobile
La parrocchia di Vicofaro

Rosanna Crocini, presidente di Alleanza beni comuni Odv e del comitato Acqua bene comune di Pistoia, interviene dopo la fine dell'esperienza di accoglienza di Vicofaro, l'attività portata avanti da Don Biancalani, criticando il fatto che in questi anni non sono state investite risorse per sostenere quest'esperienza.

"I fatti di questi giorni ci lasciano davvero l’amaro in bocca - dice Rosanna Crocini - . Non accettiamo e non riusciamo a rassegnarci per la fine dell’esperienza di Vicofaro portata avanti da Don Biancalani,
Siamo consapevoli delle enormi difficoltà legate alla gestione dei molti ragazzi presenti a Vicofaro. Per questo da oltre dieci anni i volontari e lo stesso Don Biancalani hanno a più riprese avanzato richieste di aiuto sia alle istituzioni politiche che alla chiesa.

Nella nota, si critica il fatto che gli appelli di aiuto lanciati da Don Biancalani per Vicofaro, per gestire le criticità, non siano stati accolti davvero dalle istituzioni, contribuendo così a creare un clima negativo nei confronti del fenomeno migratorio.

"Su questa vicenda tanti leoni da tastiera, spesso in forma anonima, si sono sprecati con parole offensive verso chi ha dato tutto l’aiuto possibile insieme a tanti volontari, e sono le stesse persone che oggi tacciono sull’appoggio del nostro governo a Netanyahu che sta massacrando donne, vecchi e bambini a Gaza. Le stesse che non si sono indignate neppure quando, eludendo leggi internazionali, è stato accompagnato con un volo di stato uno stupratore proprio dei ragazzi e ragazze e bambini che cercano di arrivare in Italia in barche fatiscenti. Molti hanno avuto la fortuna di farcela, ma tanti riposano nel cimitero del mediterraneo."

La nota di Rosanna Crocini si chiude con un appello:

"Forza Don Massimo, chi ha partecipato a una esperienza come quella di Vicofaro non si arrende, così come non si arrendono il medico di Lampedusa o Mimmo Lucano a Riace e le tante persone di buona volontà che si adoperano donando aiuto e, allora, AVANTI !!!! troveremo altri sistemi per aiutare gli ultimi di questo brutto mondo fatto di diseguaglianza e sfruttamento."

 

Notizie correlate

Pistoia
Politica e Opinioni
12 Agosto 2025

Vicofaro, interviene la Diocesi di Pistoia: "Don Biancalani non è stato rimosso"

Secondo la Diocesi di Pistoia, riguardo la situazione di don Massimo Biancalani "sono state diffuse in questi giorni notizie non corrette". Prende parola la Diocesi a poche ore di distanza [...]

Toscana
Politica e Opinioni
8 Agosto 2025

Lista civica per Tomasi: "Nasce da movimento spontaneo e trasversale, uniti da idea chiara di una Toscana migliore".

"Alessandro Tomasi è il catalizzatore di un'istanza di cambiamento e discontinuità che proviene da una società toscana più sola, più povera, più frammentata, da una Toscana reale tagliata fuori e [...]

Pistoia
Politica e Opinioni
22 Luglio 2025

Aggressioni ai sanitari: soddisfazione di Opi Fi-Pt per il protocollo firmato a Pistoia

«Si tratta del primo protocollo del genere siglato nella nostra area, arrivato dopo un anno di confronto con le autorità, in sinergia con gli altri ordini professionali. Lo accogliamo con [...]



Tutte le notizie di Pistoia

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina