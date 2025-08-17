Forisporta si aggiudica il 56° Palio di San Rocco a San Miniato

Attualità San Miniato
Condividi su:
Leggi su mobile

Si sono conclusi il 56° Palio di San Rocco e il 17° Festival del Pensiero Popolare, un’edizione che ha saputo costruire, quasi magicamente, un nuovo modo di stare insieme. Oltre 100 persone si sono impegnate attivamente per restituire alla comunità una manifestazione popolare che appartiene a tutti. Figuranti, concorrenti, sarte, cuochi e cuoche, anziani e giovani, donne, uomini, bambine e bambini: un intreccio di energie che ha ridato vita alla giornata più attesa dell’anno.

Il pomeriggio è stato dedicato al Palio delle Bambine e dei Bambini: tre gare per quattro squadre. Ai tre terzieri storici si è aggiunto il Terziere dei Forestieri, che ha accolto chi, pur non essendo di San Miniato, ha voluto partecipare. Le prove – tiro alla fune, corsa nei sacchi e sfida con i cocomeri – si sono svolte con un nuovo regolamento a punteggio. Alla fine, il Palio dei piccoli è stato conquistato dal Terziere di Forisporta.

palio-grandi_047

palio-grandi_046

palio-grandi_045

palio-grandi_044

palio-grandi_043

palio-grandi_042

palio-grandi_041

palio-grandi_040

palio-grandi_039

palio-grandi_038

palio-grandi_037

palio-grandi_036

palio-grandi_035

palio-grandi_034

palio-grandi_033

palio-grandi_032

palio-grandi_031

palio-grandi_030

palio-grandi_029

palio-grandi_027

palio-grandi_026

palio-grandi_024

palio-grandi_023

palio-grandi_022

palio-grandi_021

palio-grandi_020

palio-grandi_019

palio-grandi_018

palio-grandi_014

palio-grandi_015

palio-grandi_016

palio-grandi_017

palio-grandi_012

palio-grandi_011

palio-grandi_010

palio-grandi_008

palio-grandi_005

palio-grandi_007

palio-grandi_001

Sul calare della sera tutto ha preso un tono solenne e maestoso. Il rullare dei tamburi ha aperto un corteo di attori e attrici in costume che, in collaborazione con il Corteo storico di San Miniato, hanno guidato la serata. In testa la terna arbitrale scorta il San Rocco d’argento ritrovato dopo 30 anni dalla sua scomparsa e seguire i giudici del Cucchiaio d’Argento, per far chiudere il corteo al San Rocco animato mosso da armigeri e giullari.

Tutto pronto. Raggiunto il palco sono stati chiamati i rappresentanti dei Terzieri con le nuove casacche d’eccezione diligentemente realizzate dalle mani di Maresca Morelli e Maria Pia Ammannati. 3 cortei di ingresso hanno visto sfilare con i colori di rappresentanza e gli stemmi delle rispettive contrade, i gruppi dei Terzieri per un totale di 45 persone pronte a sfidarsi.

La folla ha applaudito fin da subito con molto ardore, accompagnando le sfide che si sono susseguite: la corsa coi sacchi, la padella sospesa, la spaccata dei cocomeri con il “culo” e il tiro alla fune, mentre la giuria assaggiava le 3 zuppe toscane preparate dalle squadre. Ogni gara ha assegnato un punteggio alle rispettive squadre che hanno dovuto aspettare l’estrazione della Grande Lotteria di San Rocco Pellegrino (progetto che riunisce tutti gli esercenti del centro storico che sostengono la manifestazione), per scoprirne il verdetto.

palio-grandi_028

palio-grandi_025

palio-grandi_013

palio-grandi_009

palio-grandi_006

palio-grandi_004

palio-grandi_003

palio-grandi_000

palio-bambini_010

palio-bambini_004

Ecco allora che, consegnati i 10 ricchissimi premi della lotteria, è stato assegnato il cucchiaio d’argento: Bettino Squicciarini per la contrada di Forisporta.

Così si chiude la competizione: vince il 56° Palio di San Rocco il Terziere di Forisporta.

Hanno chiuso la serata le danze sfrenate dei Marabesque.

“L’edizione di quest’anno si conclude con una dimostrazione concreta di come le trame comunitarie possano essere intrecciate, riconosciute e rafforzate. Un tassello importante per ricucire la comunità, costruire un buon abitare e ribadire che incontro e cooperazione sono le uniche strade possibili per creare insieme una città di persone autodeterminate e consapevoli.” - dichiara Tra i Binari, organizzatore dell’evento.

palio-bambini_013

palio-bambini_012

palio-bambini_011

palio-bambini_010

palio-bambini_009

palio-bambini_008

palio-bambini_007

palio-bambini_006

palio-bambini_005

palio-bambini_004

palio-bambini_003

palio-bambini_002

palio-bambini_001

Un'azione di comunità, di partecipazione che getta le basi per un nuovo roseo futuro a questo Palio.

Si ringrazia inoltre per la preziosa collaborazione: Comune di San Miniato, Movimento Shalom, San Miniato Comitato Manifestazioni Popolari, Pro Loco San Miniato, Comitato Contrada Poggighisi, ass. Moti Carbonari, Regione Toscana,Ministero della Cultura, Fond. San Miniato Promozione, Fond. Cassa di Risparmio di San Miniato, Credit Agricole, APSP Del Campana Guazzesi, Canto Rovesciato APS, Accademia degli Euteleti.

Fonte: Tra i binari APS

Notizie correlate

San Miniato
Attualità
17 Agosto 2025

Scacchi, il sanminiatese Massimo Pinori al Trofeo Internazionale di Spilimbergo

"Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano". Il testo di Venditti calza a pennello per la storia tra Massimo Pinori e il gioco degli scacchi. In [...]

San Miniato
Attualità
16 Agosto 2025

Riorganizzazione dei giochi, un nuovo premio e partecipazione: il 'nuovo' Palio San Rocco

Il 15 agosto il Palio di San Rocco ha acceso i motori e iniziato a scalpitare. Nella splendida cornice di Piazza Buonaparte, la comunità si è ritrovata per condividere storie [...]

Empoli
Attualità
13 Agosto 2025

Una sfida a biliardino nei circoli Arci tra Cuoio e Empolese Valdelsa

Al via le iscrizioni per il primo Torneo di Calcio Balilla Amatoriale a coppie (2 vs. 2), organizzato in collaborazione tra otto circoli Arci dei Comitati Arci Empolese Valdelsa e [...]



Tutte le notizie di San Miniato

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina