Muore a 47 anni l'infermiera Giada Borri, lutto nell'Empolese

Cronaca
Condividi su:
Leggi su mobile

Lutto nella Sanità e nella comunità empolese. È morta a 47 anni Giada Borri, infermiera adesso in servizio al distretto sanitario di via Rozzalupi, che aveva lavorato anche al San Giuseppe di Empoli e al San Pietro Igneo di Fucecchio. A darne notizia è il quotidiano La Nazione. I funerali si terranno oggi, alle ore 16, alle cappelle del commiato del San Giuseppe di Empoli.

Dopo la notizia della morte è arrivato anche il messaggio di cordoglio del Nursid Firenze:  "La notizia della scomparsa di Giada Borri ci ha profondamente addolorati. In questo momento di immenso dolore, desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze e la nostra sincera vicinanza alla sua famiglia. Ricorderemo Giada per la sua professionalità, la sua gentilezza e il suo spirito di collaborazione, qualità che l'hanno resa una collega preziosa e una persona stimata da tutti. Il suo ricordo rimarrà vivo nei nostri cuori".

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
16 Agosto 2025

Addio a Pippo Baudo, il decano dei conduttori tv si è spento a 89 anni a Roma

Pippo Baudo è morto stasera all’età di 89 anni al Campus Biomedico di Roma, “circondato dall’affetto dei suoi cari". Giuseppe Raimondo Vittorio Baudo all'anagrafe, ma per tutti è sempre stato [...]

Siena
Cronaca
16 Agosto 2025

Valdimontone vince il Palio dell'Assunta con Gingillo che vince il suo quarto trofeo, la festa in piazza e in città

Valdimontone con Gingillo, Giuseppe Zedda, senese classe 1982, si è aggiudicata il Palio dell'Assunta 2025, tagliando il traguardo con il cavallo Anda e Bola, al termine di una corsa vibrante [...]

Montemurlo
Cronaca
16 Agosto 2025

Incendio sull'Agna, paura per un allevamento di cani a Montemurlo

È partito dall'argine del torrente Agna, nella zona di Popolesco a Montemurlo, l'incendio che oggi 16 agosto verso le ore 13 ha interessato 2500 metri quadrati di terreno. Coinvolte quattro [...]


<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina