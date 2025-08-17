Muore a 47 anni l'infermiera Giada Borri, lutto nell'Empolese

Lutto nella Sanità e nella comunità empolese. È morta a 47 anni Giada Borri, infermiera adesso in servizio al distretto sanitario di via Rozzalupi, che aveva lavorato anche al San Giuseppe di Empoli e al San Pietro Igneo di Fucecchio. A darne notizia è il quotidiano La Nazione. I funerali si terranno oggi, alle ore 16, alle cappelle del commiato del San Giuseppe di Empoli.

Dopo la notizia della morte è arrivato anche il messaggio di cordoglio del Nursid Firenze: "La notizia della scomparsa di Giada Borri ci ha profondamente addolorati. In questo momento di immenso dolore, desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze e la nostra sincera vicinanza alla sua famiglia. Ricorderemo Giada per la sua professionalità, la sua gentilezza e il suo spirito di collaborazione, qualità che l'hanno resa una collega preziosa e una persona stimata da tutti. Il suo ricordo rimarrà vivo nei nostri cuori".

