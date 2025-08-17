Sindaco di San Giuliano Terme propone di seppellire Marah nel cimitero comunale

Il sindaco Matteo Cecchelli ha proposto di accogliere nel cimitero comunale la salma di Marah Abu Zuhri, la ventenne palestinese evacuata da Gaza e deceduta a Ferragosto all’ospedale di Pisa. L’iniziativa è stata comunicata oggi alla madre della giovane, ospitata in una struttura del comune, che ha accolto con favore l’offerta.

All’incontro era presente anche l’Imam di Pisa, disponibile a collaborare per la sepoltura secondo il rito religioso. “La morte di Marah ci ha profondamente segnato, come le tante vittime di Gaza dimenticate dal silenzio internazionale” ha dichiarato Cecchelli, annunciando che nei prossimi giorni saranno definiti i dettagli della cerimonia funebre.