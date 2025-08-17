Tamponamenti a catena in Fi-Pi-Li tra Ginestra e Empoli, e nel Cuoio. Feriti lievi

Code e rallentamenti questo pomeriggio fin Fi-Pi-Li dove si sarebbero verificati una serie di tamponamenti a catena intorno alle ore 17 tra più veicoli nel tratto tra Ginestra Fiorentina e Empoli Est in direzione Pisa. Ci sono più feriti, ma nessuno è grave. Quattro persone sono state portate al San Giuseppe di Empoli, in codice verde, per altri non è stato necessario il trasporto in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.

Poco più avanti, nel Cuoio, ci sarebbero stato un altro incidente tra due auto tra lo svincolo Montopoli in Val d’Arno e lo svincolo Pontedera Est, intorno alle ore 17.15, in cui sarebbe rimasta coinvolta anche una 15enne ed è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.

