Tre incendi nell'Empolese, a fuoco materiale plastico a Stabbia. Incendi sterpaglie a Vinci e Empoli

Cronaca Cerreto Guidi
Giornata impegnativa per i Vigili del fuoco nell’Empolese, chiamati a intervenire su tre distinti incendi che hanno interessato Cerreto Guidi, Vinci ed Empoli.

Il rogo più esteso si è sviluppato a partire dalle 12:50 nella zona industriale di Stabbia, nel comune di Cerreto Guidi, dove materiale plastico stoccato all’esterno di un edificio industriale ha preso fuoco propagandosi all’interno della struttura e alle sterpaglie circostanti. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze (distaccamenti di Empoli e Firenze Ovest), insieme al comando di Pisa e al distaccamento di Castelfranco, con 3 squadre, 4 autobotti e personale AIB della Regione Toscana.

Grazie a un intervento tempestivo, le fiamme sono state confinate e la situazione è stata riportata sotto controllo. Oltre ai materiali esterni e a una parte dell’edificio, sono rimasti danneggiati anche un furgone e beni di un’azienda confinante. In corso le operazioni di raffreddamento e bonifica.

Sempre in mattinata, dalle 8:45, un altro incendio si è sviluppato nel comune di Vinci, in via di Anchiano, dove ha preso fuoco un’oliveta. Sul posto una squadra dei Vigili del fuoco di Firenze, con un’autobotte e il supporto del personale AIB regionale, che ha provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell’area.

Infine, dalle 14:05, i Vigili del fuoco della sede centrale di Firenze sono stati chiamati a Empoli, in via Valdorme Nuova nei pressi del cimitero, per un incendio di sterpaglie. Anche in questo caso sono intervenuti una squadra e personale AIB.

