Truffa dello specchietto a turista, denunciato 40enne di Pisa

Un 40enne di Pisa è stato denunciato dai carabinieri di Stagno per una truffa con la tecnica dello specchietto ai danni di un turista tedesco. L’uomo, fingendo una collisione d’auto, ha convinto la vittima a consegnargli 500 euro in contanti, prelevati al bancomat. Successivamente, insospettito, il turista ha denunciato l’accaduto. Le indagini, supportate dalle telecamere di zona, hanno permesso di identificare il truffatore, già noto per reati simili.
Pisa
