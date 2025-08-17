Truffa dello specchietto a turista, denunciato 40enne di Pisa

Cronaca Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Un 40enne di Pisa è stato denunciato dai carabinieri di Stagno per una truffa con la tecnica dello specchietto ai danni di un turista tedesco. L’uomo, fingendo una collisione d’auto, ha convinto la vittima a consegnargli 500 euro in contanti, prelevati al bancomat. Successivamente, insospettito, il turista ha denunciato l’accaduto. Le indagini, supportate dalle telecamere di zona, hanno permesso di identificare il truffatore, già noto per reati simili.

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
16 Agosto 2025

Fugge all’alt speronando auto carabinieri, lungo inseguimento tra Pisa e Livorno: due uomini arrestati

Due uomini di 30 anni, tunisini e regolarmente residenti in Italia, sono stati arrestati dai carabinieri dopo un inseguimento iniziato a Tirrenia e concluso a Stagno, in provincia di Livorno. [...]

Pisa
Cronaca
16 Agosto 2025

Muore ventenne palestinese in ospedale a Pisa, era arrivata da Gaza per ricevere cure

Una giovane palestinese di vent’anni è deceduta nella notte tra il 13 e il 14 agosto presso l’unità operativa di Ematologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Pisa. La ragazza era giunta in [...]

Pisa
Cronaca
16 Agosto 2025

Ferragosto di controlli nel Pisano: 3 denunce e 7 multe, chiuso ristorante. Uomo fermato con coltello

Nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio in occasione di Ferragosto, i Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa hanno effettuato numerosi interventi, finalizzati a prevenire reati e garantire la [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina