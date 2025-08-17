Vasto incendio a Vinci, fiamme lambiscono le abitazioni: elicottero sul posto

Cronaca Vinci
Paura nel pomeriggio in Via di Petroio, sulle colline di Vinci, dove un vasto incendio di sterpaglie è divampato intorno alle 17.30, alimentato dal vento che ha favorito la rapida propagazione delle fiamme.

Le lingue di fuoco hanno minacciato alcune abitazioni e infrastrutture della zona, rendendo necessario un massiccio intervento dei Vigili del fuoco, arrivati con squadre dal comando di Firenze, dal distaccamento di Empoli, da Fi-Ovest e da altri comandi limitrofi. Sul posto erano presenti anche i volontari e il personale AIB della Regione Toscana.

Immagine WhatsApp 2025-08-17 ore 19.55.55_6c0f902b

Immagine WhatsApp 2025-08-17 ore 19.05.13_fe359f20

Immagine WhatsApp 2025-08-17 ore 19.05.13_b6963a3a

Immagine WhatsApp 2025-08-17 ore 19.05.12_0584bbf7

Immagine WhatsApp 2025-08-17 ore 19.05.12_64c8716f

3a11552e-09fc-45ea-b3c7-0bb6071391a5

Risolutivo si è rivelato l’intervento dell’elicottero Drago 124 del reparto volo di Cecina, che ha effettuato numerosi sganci d’acqua prelevata dal fiume Arno, riuscendo a contenere l’avanzata del fronte di fuoco.

Nelle ore successive i vigili del fuoco hanno proseguito le operazioni di bonifica con le squadre di terra, per mettere in sicurezza l’area ed evitare possibili riprese delle fiamme

Immagine WhatsApp 2025-08-17 ore 20.05.07_af4d2622

Immagine WhatsApp 2025-08-17 ore 20.05.07_d0c99edb

Immagine WhatsApp 2025-08-17 ore 20.05.08_8be001cb

Immagine WhatsApp 2025-08-17 ore 20.05.08_259fe3b2

Giornata impegnativa per i vigili del fuoco nel territorio dell’Empolese Valdelsa. Nella mattinata, sempre a Vinci, sulle colline di Anchiano, si è sviluppato un altro incendio di vegetazione che ha richiesto un altro intervento dei vigili del fuoco. A fuoco invece, a Cerreto Guidi un deposito di materiale plastico (leggi qui).

