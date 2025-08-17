Violento temporale su Arezzo, soccorsi automobilisti nei sottopassi

Un violento temporale ha colpito la città intorno alle 19 di oggi, provocando allagamenti e il blocco di diversi sottopassi. I vigili del fuoco sono intervenuti in numerosi punti della città per soccorrere automobilisti rimasti intrappolati con le proprie vetture.

Disagi anche in periferia: una frana si è verificata nella zona di Olmo, alle porte di Arezzo.

“La situazione è sotto controllo, ma ci vorrà tempo per tornare alla normalità”, ha dichiarato il vicesindaco Lucia Tanti, che ha rivolto un ringraziamento a vigili del fuoco, protezione civile e forze dell’ordine per il pronto intervento.