Al via lavori alla segnaletica stradale a Santa Croce, già ridisegnate le prime strade

“Più sono chiari ed evidenti i segnali stradali e più diminuisce il rischio di incidenti, ovviamente se gli utenti della strada rispettano la segnaletica orizzontale e verticale. Per questo motivo abbiamo intrapreso a cominciare dai primi giorni di agosto la sistemazione dei segnali stradali di alcune strade che poi continuerà nei prossimi mesi”. A dirlo è l'assessore ai lavori pubblici Enzo Oliveri. I lavori hanno interessato in una prima fase via 11 Febbraio, via del Ramo e via dei Garibaldini, dove sono state apportate anche altre modifiche alla circolazione. In via 11 Febbraio e in via del Ramo è stata sistemata la segnaletica orizzontale a cominciare dagli attraversamenti pedonali e all'incrocio con via 2 Giugno è stato anche ridisegnato lo stop.



La seconda parte dei lavori invece ha riguardato la rotatoria Immensità e via Roma fino a via Guidi, anche qui sono stati ripristinati gli attraversamenti pedonali e gli stop.



“Questi interventi che proseguiranno nel mese di settembre, interesseranno prevalentemente il rifacimento della segnaletica in prossimità degli incroci e le strisce pedonali, che verranno ripristinati là dove deteriorati in varie zone del paese” spiega ancora l'assessore ai lavori pubblici Oliveri. “Si tratta di piccoli lavori di manutenzione – continua l'assessore - che, compresi quelli relativi alla segnaletica verticale impegnano il comune per circa di 14 mila euro, ma che sono veramente importanti per la sicurezza di tutti: pedoni, automobilisti e ciclisti. Alle volte basta spendere poche migliaia di euro per abbattere il rischio di incidenti, potenzialmente anche dalle conseguenze gravi. Per questo continueremo a investire in segnaletica stradale e piano piano cercheremo di sanare tutte le carenze della nostra viabilità”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa