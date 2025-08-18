Anniversario dell'Eccidio del Padule di Fucecchio, il programma della cerimonia

Fucecchio
Le commemorazioni dell’81° anniversario dal 22 agosto al 23 agosto 2025

Alla cerimonia per l’81*anniversario dell’Eccidio del Padule di Fucecchio, che si terrà sabato 23 agosto 2025 a Sant’Anna di Stazzema, dalle ore 18 alla Pieve di Santa Maria in piazza dei Martini a Massarella, parteciperà, in rappresentanza della Città Metropolitana di Firenze la Consigliera metropolitana e Sindaca del comune di Fucecchio Emma Donnini insieme al Gonfalone.

A distanza di 81 anni da una delle più terribili stragi della seconda guerra mondiale, il Comune di Fucecchio ricorda le vittime dell’Eccidio del Padule, avvenuto il 23 agosto 1944.

Programma

Venerdì 22 agosto La Veglia
Ore 21:15 - Casotto del Sordo, Massarella
Performance della cantautrice e storica Letizia Fuochi

Sabato 23 agosto La Commemorazione
Ore 18:00 - Pieve di Santa Maria, Massarella
Santa Messa presieduta dal parroco Don Ferdinando Santonocito

Ore 18:45 - Piazza Sette Martiri, Massarella
Performance "Io sono anima selvaggia", scrittura scenica e regia di Firenza Guidi, a cura di Elan Frantoio

Ore 19:30 - Giardino della Memoria e Parco della Rimembranza, Massarella

Interventi istituzionali e deposizione delle corone di alloro

Luogo Pieve di Santa Maria Piazza 7 Martiri, Massarella

 

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

