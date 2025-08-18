Bambina azzannata al volto dal cane di famiglia

Un nuovo caso di bambina azzannata da un cane in Toscana, stavolta all'Elba. Una bambina di cinque anni è stata morsa al volto da un animale di razza Amstaff: si trovava in un campeggio di Porto Azzurro, insieme ai propri familiari.

La piccola avrebbe riportato ferite importanti al viso ed è stata portata con l'elicottero Pegaso in codice giallo all'ospedale pediatrico fiorentino Meyer. Il cane sarebbe di proprietà di uno dei familiari della bambina, originaria della Lombardia. Ancora sono da chiarire le cause e la dinamica dei fatti, avvenuti nel pomeriggio di lunedì 18 agosto.