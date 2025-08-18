Cinema sotto le stelle a Empoli, gli ultimi appuntamenti in cartellone

Un cartellone che ha regalato serate all’aria aperte in alcune frazioni della città davanti al grande schermo della rassegna “Cinema sotto le stelle” nell’ambito della programmazione estiva ‘Uno spettacolo d’Estate’ ancora in corso.

Realizzata da Arci Empolese Valdelsa e Arci Valdarno Inferiore con il contributo del Comune di Empoli, l'iniziativa è davvero molto apprezzata. Siamo alle ultime serate, quattro appuntamenti da non perdere con il gran finale in una location d'eccezione: il giardino della Rems del Pozzale. L’ingresso è gratuito.

La prossima proiezione si terrà mercoledì 20 agosto 2025, alle 21.15, al circolo Arci Sant'Andrea (via Senese Romana, 409): Il colore viola, musical drama con Fantasia Barrino per la regia di Blitz Bazawule. Cast: Taraji P. Henson, Danielle Brooks, Colman Domingo, H.E.R., Halle Bailey.

TRAMA - Nella Georgia segregazionista del primo Novecento, Celie e Nettie sono sorelle e sono inseparabili. Almeno fino al giorno in cui il padre incestuoso non 'svende' Celie al peggior offerente, Albert, un uomo alcolizzato e violento. Inconsolabile e 'battuta' dal marito, Celie sopporta tutto, i colpi, le umiliazioni, i figli del primo matrimonio. Ma un bastimento di vita e di amore bussa finalmente alla sua porta. Col vento del Sud arrivano Sofia, futura 'nuora' dalla personalità debordante che prende (letteralmente) a pugni il patriarcato, e Shug Avery, cantante blues indipendente e sensuale che insegna a Celie la bellezza e l'amore per se stessa. La loro presenza risveglia in lei sentimenti e desideri mai sospettati. Celie decide allora di vivere la sua vita. Imbarcata per Memphis, trova l'emancipazione e ritrova gli affetti perduti.

Le proiezioni proseguiranno venerdì 22 agosto al circolo Arci Pontorme (via Pontorme, 68) con una pellicola candidata agli Oscar: Io Capitano di Matteo Garrone; lunedì 25 agosto al circolo Arci Cascine Garibaldi (via Antonio Meucci, 67) con Raya e l'ultimo drago, regia di Carlos Lopez Estrada e Don Hall.

Infine, chiusura al giardino della REMS del Pozzale con un classico: In principio erano le mutande, regia di Anna Negri dal romanzo di Rossana Campo, mercoledì 27 agosto. Una commedia romantica con Teresa Saponangelo, Stefania Rocca, Bebo Storti, Filippo Timi e Monica Scattini.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa