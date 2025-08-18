Controlli straordinari nel Pisano: due denunce per alcol, un 26enne fermato senza patente

Tre persone sono state denunciate dai Carabinieri nell’ambito del servizio straordinario di controllo del territorio nel Pisano finalizzato a prevenire furti ai danni di esercizi commerciali e reati legati a sostanze stupefacenti.

A Pontedera, un 52enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito: la patente gli è stata immediatamente ritirata. A Ponsacco, un altro automobilista, coinvolto in una collisione con un veicolo in sosta, è risultato positivo all’alcoltest con un tasso di 17,74 g/l, e anche per lui è scattata la denuncia e il ritiro della patente. Sempre a Ponsacco, un 26enne è stato denunciato per guida senza patente, sospesa, e per possesso di una mazza da baseball.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno identificato 60 persone e controllato 28 veicoli.