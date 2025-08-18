Due incendi in Toscana a Massarosa e Gavorrano

Il Servizio Antincendi Boschivi regionale è impegnato nel fronteggiare due nuovi incendi sviluppatisi nel pomeriggio a Piano di Conca, nel comune di Massarosa, e a Caldana, nel comune di Gavorrano.

In totale, tra i due roghi, sono al lavoro circa quindici squadre tra volontari antincendi boschivi e operai forestali, supportati da tre elicotteri regionali. Pur non essendo particolarmente estesi, gli incendi hanno creato apprensione per la vicinanza di diverse abitazioni, attualmente presidiate dai Vigili del fuoco.

Il vento ha favorito la propagazione tra oliveti, cespugli e sterpaglie, ma il coordinamento dei direttori delle operazioni e il lavoro delle squadre a terra hanno permesso il contenimento dei roghi. Le operazioni di bonifica proseguiranno ancora a lungo.

Le previsioni meteo indicano l’arrivo di piogge benefiche nei prossimi giorni, ma resta alta l’attenzione: è fondamentale seguire le norme di sicurezza in tutte le attività all’aperto e rispettare il divieto di abbruciamenti, valido fino al 31 agosto.

