Forza con accetta entrata del bar di Porta Raimonda, ruba bottiglie e minaccia il presidente

Fucecchio
L'uomo, un 60enne, è stato arrestato per rapina impropria

I carabinieri sono intervenuti presso il circolo della contrada 'Porta Raimonda', arrestando in flagranza un cittadino italiano di 60 anni, ritenuto responsabile di rapina impropria.

Secondo quanto ricostruito dai militari, allertati tramite il numero di emergenza 112, l’uomo avrebbe forzato la porta del circolo, chiuso per ferie, con un’accetta e si sarebbe impossessato di diverse bottiglie e bevande, minacciando il presidente del circolo sopraggiunto sul posto.

I Carabinieri hanno disarmato il soggetto, tratto in arresto e posto a disposizione della Procura della Repubblica di Firenze, che ha disposto la sua traduzione presso la Casa Circondariale “Sollicciano” di Firenze.

