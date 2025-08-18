Furto in casa a Ponzano, Cdx per Empoli: "Tante segnalazioni da residenti, serve più vigilanza"

Gabriele Chiavacci e Andrea Poggianti

Vigilia di Ferragosto amara per una donna di Ponzano che, al ritorno a casa dopo essere uscita per una breve commissione, ha trovato la propria abitazione svaligiata. I ladri hanno approfittato della sua assenza per entrare, rovistare tra le stanze e portare via gioielli e oggetti di valore. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini. L’episodio ha riacceso l’allarme sicurezza in una frazione che da settimane segnala presenze sospette e un clima di crescente insicurezza.

Negli ultimi giorni numerosi abitanti di Ponzano si sono rivolti al gruppo consiliare Centrodestra per Empoli, denunciando situazioni di disagio. Al centro delle lamentele non c’è solo il furto di Ferragosto, ma anche la percezione che alcuni punti sensibili della zona non siano vigilati come richiederebbero.

Il consigliere Poggianti sottolinea: "Molti residenti ci parlano con preoccupazione dell’area attorno all'ex fabbrica Montepagani, dove si aggirano figure che destano timore. Non sono impressioni isolate: è una percezione diffusa e radicata tra gli abitanti del quartiere". Gli fa eco il consigliere Chiavacci: "Riceviamo lamentele costanti anche sui giardini pubblici di Ponzano. Di sera, la loro frequentazione da parte di gruppi poco rassicuranti ha spinto diverse famiglie a smettere di frequentarli. Così uno spazio pensato per la socialità rischia di trasformarsi in un luogo abbandonato".

Il gruppo Centrodestra per Empoli chiede che il tema venga affrontato con urgenza. "Non vogliamo alimentare allarmismi – spiegano i consiglieri – ma dare voce a chi ci chiede più sicurezza. Comune e autorità devono intervenire con decisione".

Le proposte avanzate vanno dal rafforzamento dei controlli nelle zone più sensibili al miglioramento dell’illuminazione e della videosorveglianza, fino a un piano di recupero e valorizzazione dei giardini pubblici. Il furto di Ferragosto non è dunque un episodio isolato, ma l’ennesimo campanello d’allarme per una comunità che chiede interventi concreti e maggiore attenzione. Ponzano reclama serenità e vivibilità: il tema approderà inevitabilmente anche in Consiglio comunale.

