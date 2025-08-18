Gatti lanciati dall'auto, Enpa: "Pronti a denunciate i sindaci dell'Aretino"

Cronaca Marciano della Chiana
Dopo il caso di Ferragosto dei gattini lanciati da un'auto tra Marciano della Chiana e Cesa, con un gattino deceduto, Enpa Arezzo annuncia di essere pronta a denunciare i sindaci della provincia per omissione di soccorso.

"Arezzo è l'unico comune dove esiste un vero servizio h24 per cani e gatti feriti, gestito da Enpa con fondi comunali e raccolte private", spiega la presidente Alessandra Capogreco. "Nel resto della provincia, Valtiberina, Valdichiana, Casentino, il soccorso è carente o inesistente. In Valtiberina, ad esempio, i gatti non vengono soccorsi affatto."

Dopo aver chiesto ai Comuni i numeri da contattare in caso di emergenza, Enpa denuncia risposte vaghe e nessuna attivazione concreta. "Serve un tavolo con Asl e comuni per un servizio reale, non formale. Altrimenti - conclude Capogreco -, procederemo con le denunce".

