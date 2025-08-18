Giovane palestinese morta, Marah Abu Zuhri sarà sepolta a Pisa

Marah Abu Zuhri, la giovane palestinese di 20 anni morta a Pisa dopo il suo arrivo da Gaza per cure mediche, sarà sepolta in Italia. Lo ha confermato l’imam di Pisa Mohammad Khalil, al termine di un colloquio in prefettura con la madre della ragazza e il prefetto Maria Luisa D’Alessandro, che ha espresso vicinanza alla famiglia.

Resta da stabilire il luogo della sepoltura, tra Pisa e San Giuliano Terme, che si è offerto per primo attraverso il sindaco Matteo Cecchelli. Manca però ancora il via libera delle autorità italiane, mentre non è chiaro se la procura disporrà l’autopsia.