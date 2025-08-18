Il Centro Studi Bruno Ciari assume una figura specializzata per il coordinamento delle sue attività

Da poco è online sul sito del Centro Studi Bruno Ciari un avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico per la figura specializzata che coordini le attività del Centro. È previsto un contratto part time di 30 ore settimanali a tempo determinato, convertibile alla scadenza del contratto in indeterminato.

Chi si candida può aspettarsi un lavoro interessante e vario, in contatto con gli enti pubblici della zona, i servizi educativi per la prima infanzia e le scuole di ogni ordine e grado, le università toscane e i tanti enti del terzo settore e del volontariato che si occupano dei vari campi educativi: l’inclusione scolastica, l’orientamento scolastico, l’educazione interculturale, le attività dell’Educazione Non Formale.

Il Centro stesso si occupa di progettazione, ricerca e consulenza in ambito pedagogico prevalentemente per gli undici Comuni dell’Empolese-Valdelsa, soci dell’ente. Infatti il profilo ricercato ha come requisiti principale una laurea in corsi afferenti alle classi pedagogiche, psicologiche, umanistiche, sociali, nonché esperienza negli ambiti descritti.

Tutti i dettagli si trovano nell’avviso pubblicato sul sito del Centro Bruno Ciari: www.centrociari.it. La scadenza per l’invio della domanda è il 15 settembre.

Fonte: Centro Studi Bruno Ciari