In sei in auto in fermo fiscale, erano tutti minorenni

In sei, tutti minorenni, sono stati sorpresi a bordo di un’auto soggetta a fermo fiscale, con alla guida un 17enne, lungo le strade di Pescia. Secondo la polizia, il giovane aveva preso la macchina di uno dei genitori.

Tutti i ragazzi sono stati condotti in commissariato e successivamente riaffidati alle rispettive famiglie. I genitori del conducente, assenti in Albania per tre giorni, sono stati denunciati per abbandono di minore e segnalati ai servizi sociali.

L’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo per tre mesi e sono state inflitte sanzioni pecuniarie fino a 7.500 euro per guida senza patente, violazione del fermo fiscale, trasporto in sovrannumero e incauto affidamento del veicolo.

