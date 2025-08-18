Incendio nella zona di Piano di Conca, chiusa strada Sarzanese. Vento complica operazioni

Un incendio è divampato nel pomeriggio nella zona di Piano di Conca, a Massarosa, in Versilia. Le fiamme hanno costretto alla chiusura di un tratto della strada Sarzanese, compreso tra via della Sassaia e via di Mezzo.

Secondo quanto comunicato dal Comune, lungo la strada la situazione è sotto controllo, ma le operazioni di spegnimento si concentrano nella parte alta dell’area interessata. Le raffiche di vento stanno complicando il lavoro delle squadre di soccorso.

È stato attivato immediatamente il sistema antincendi boschivi (AIB) della Regione Toscana: sul posto operano volontari AIB, operatori specializzati, elicotteri regionali e Vigili del Fuoco impegnati nel contenimento e nella messa in sicurezza della zona.