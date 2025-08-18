Interruzione idrica programmata nel comune di Pontedera

Acque comunica che per lavori sulla rete idrica nel comune di Pontedera, giovedì 21 agosto, dalle ore 8.30 alle 14.30, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica in via Leopardi. Contestualmente, potranno verificarsi basse pressioni e temporanei fenomeni di torbidità nelle strade limitrofe.
Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.
In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 22 agosto, con le stesse modalità.
Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.
Fonte: Acque Spa
<< Indietro