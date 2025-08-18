La madre di Marah Abu Zuhri ricevuta in prefettura

Cronaca Pisa
(foto gonews.it)

La madre di Marah Abu Zuhri, la 20enne palestinese morta a Pisa dopo essere arrivata da Gaza per cure mediche, è stata ricevuta in prefettura dal prefetto Maria Luisa D’Alessandro. L’incontro, voluto dal prefetto, si è svolto alla presenza dell’imam cittadino Mohammad Khalil.

La giovane era deceduta due giorni dopo il ricovero a causa di un grave deperimento organico, mentre i medici hanno escluso la leucemia come causa del decesso.

