Verde, sport, socialità: a Lido di Camaiore ecco il Versilia Adventure Park

Nel cuore di Lido di Camaiore, a pochi passi dal mare, è appena nato un luogo tutto nuovo, dove natura, sport, relax, socialità, divertimento e sostenibilità si incontrano per dare vita a un progetto di valore ambientale e sociale: si tratta del Versilia Adventure Park, il nuovo parco avventura, unico in questo territorio, inaugurato oggi, lunedì 18 agosto, nell’area verde di via del Fortino, una zona a lungo trascurata che oggi, grazie a un importante intervento di riqualificazione, gestito dal privato e coordinato e concordato con l’amministrazione comunale, si prepara a diventare un punto di riferimento per la comunità locale, per i turisti, per le famiglie e le persone di ogni età.

Il taglio del nastro si è tenuto oggi alla presenza del sindaco di Camaiore, Marcello Pierucci, dell’assessore all’urbanistica, Iacopo Menchetti e della titolare e responsabile del Versilia Adventure Park, Rosa Annarumma.

Ad aprire ufficialmente oggi è la parte di parco dedicata ai percorsi-avventura, con 11 percorsi (giallo, azzurro, verde, rosso e nero, prezzo da un minimo di 10 a un massimo di 25 euro con possibilità di acquistare abbonamenti e pacchetti famiglia), tutti in sicurezza e sorvegliati da personale specializzato, pensati per le varie fasce di età, diversi per lunghezza e livello di difficoltà. Nelle prossime settimane, entro la fine di settembre, aprirà anche la parte restante del parco: l’area bar attrezzata, la sala polivalente, il giardino sensoriale e il percorso terapeutico, che andrà a completare il Versilia Adventure Park restituendo alla collettività uno spazio polifunzionale, dove potersi incontrare e rilassare o dove mettersi alla prova con uno dei percorsi.

“Abbiamo pensato al Versilia Adventure Park come a un luogo aperto, accessibile, dove tutti, soprattutto i più giovani, possano ritrovarsi, divertirsi, creare legami - dice Rosa Annarumma, titolare della struttura -. Il parco è nato per essere uno spazio vivo, che unisce il gioco alla natura e l’inclusione alla bellezza del territorio. Il tutto con l’obiettivo costante di valorizzare il nostro territorio: i percorsi sugli alberi, infatti, riportano i nomi di animali tipici di questa zona, così come il giardino sensoriale riporterà le specie di alberi e piante che maggiormente troviamo nel nostro contesto naturale. È una risposta concreta al bisogno di socialità, un’opportunità per restituire valore a una zona che per troppo tempo era rimasta in disparte, un luogo per le famiglie e rispettoso del contesto circostante, un posto pensato per far stare bene le persone. Per noi è una vera gioia poter contribuire così al futuro di Lido di Camaiore e per questo ringrazio l’amministrazione comunale che ha creduto nel progetto”.

L’intervento restituisce vitalità a circa 5 mila metri quadrati di verde urbano, trasformandoli in un parco sostenibile, pensato per tutti ma con un’attenzione particolare ai più giovani. Lontano dalla logica dei grandi parchi tematici, maggiormente impattanti anche per strutture e materiali utilizzati, il Versilia Adventure Park nasce con l’obiettivo di valorizzare il contesto naturale in cui si inserisce, offrendo un’esperienza a contatto con la natura, integrata nel paesaggio e rispettosa dell’ambiente, con l’orizzonte sempre rivolto verso il mare. Percorsi acrobatici sugli alberi, possibilità di lanciarsi nel vuoto, spazi per il relax e attività ricreative, un punto ristoro e una sala polifunzionale sono solo alcune delle opportunità che il parco metterà a disposizione di residenti, turisti, scuole, associazioni e famiglie.

La struttura, realizzata in legno di pino scandinavo autoclavato, sarà completata da un giardino sensoriale e percorso terapeutico, così come indicato e voluto anche dal Comune di Camaiore, con essenze locali, piante aromatiche e fiori, pensato come spazio per il relax e per la sosta in natura. Quest’area, accessibile liberamente durante gli orari di apertura, senza che necessariamente una persona debba fare il percorso-avventura, includerà anche un bar e una terrazza. Saranno presenti zone attrezzate per eventi privati, come addii al celibato e nubilato, compleanni, eventi aziendali e di team bulding, e sarà disponibile un parcheggio interno per i visitatori.

Fonte: Ufficio stampa