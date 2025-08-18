ll Contrappunto porta a Empoli il M° Nicotra: corso gratuito per direttori under 35

L’Associazione Il Contrappunto, in collaborazione con Orchestra Toscana Classica e con il sostegno del MiC e di SIAE nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, organizza la Masterclass di direzione d’orchestra tenuta dal M° Ennio Nicotra, in programma dal 5 al 12 ottobre 2025 al Teatro Il Momento di Empoli (via del Giglio 59).

La Masterclass rappresenta un’occasione unica per giovani direttori under 35 residenti in Italia (inclusi i cittadini stranieri) e per cittadini italiani residenti all’estero: la partecipazione è gratuita e comprende il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

Un investimento concreto a favore delle nuove generazioni di musicisti, reso possibile grazie al sostegno istituzionale.

​​“Si tratta di una possibilità didattica importante e gratuita per giovani studenti che arriveranno a Empoli da tutto il mondo - spiega il presidente dell’Associazione Il Contrappunto, Damiano Tognetti - .Un’occasione che cogliamo al volo. Siamo certi che la città saprà apprezzare questa nostra nuova iniziativa”. ​

Il corso, aperto a un massimo di 8 partecipanti, offre un percorso intensivo di 60 ore tra lezioni teorico-pratiche, sessioni con duo pianistico e prove con orchestra, fino al concerto finale con Orchestra Toscana Classica. Il programma prevede lo studio della Sinfonia n.7 in La Maggiore op. 92 di Beethoven e della Sinfonia n.5 in mi minore op. 64 di Čajkovskij.

La didattica segue il “Metodo Musin”, elaborato dal leggendario insegnante russo Ilya Musin (1904-1999), del quale il Maestro Nicotra è stato allievo e assistente. Il metodo, dedicato alla semantica del gesto e alla comunicazione non verbale, è considerato un punto di riferimento mondiale per la tecnica direttoriale.

Opportunità per tutti: anche a pagamento e senza limiti di età o residenza

Oltre ai giovani under 35, la masterclass è aperta anche a partecipanti di ogni età e nazionalità, compresi i non residenti in Italia. In questo caso la frequenza sarà a pagamento (il costo è di 500 euro), mantenendo invariata la possibilità di seguire un percorso formativo di altissimo livello sotto la guida di uno dei più autorevoli interpreti e divulgatori del Metodo Musin.

Modalità di iscrizione

Le iscrizioni sono già aperte. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 21 settembre 2025.

Per candidarsi è necessario inviare una mail a info@associazioneilcontrappunto.com indicando nell’oggetto “Masterclass di direzione d’orchestra tenuta dal M° Ennio Nicotra – Empoli”.

Documenti richiesti:

modulo di iscrizione

curriculum vitae e biografia

video dimostrativo (facoltativo ma consigliato)

Le candidature saranno valutate in ordine di arrivo.

Biografia del Maestro

Ennio Nicotra (Palermo, 1963) è un direttore d’orchestra italiano di riconosciuta fama. Allievo di Ilya Musin a San Pietroburgo, è fondatore della Ilya Musin Society e autore di pubblicazioni di riferimento sulla tecnica direttoriale. Ha insegnato in Italia e all’estero e numerosi suoi allievi si sono affermati sulla scena internazionale ricoprendo incarichi stabili presso orchestre in Europa, America e Australia. Dal 2011 al 2018 è stato docente nei master di alto perfezionamento in Tecnica della Direzione d’Orchestra presso l’Università di Milano-Bicocca.

INFO – E’ possibile contattare il 39 3534799903 o mandare una mail all’indirizzo info@associazioneilcontrappunto.com

Fonte: Il Contrappunto