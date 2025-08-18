Lo stemma di Fucecchio sulla statua dedicata a San Teofilo da Corte, nella sua città natale in Corsica

La Giunta Comunale di Fucecchio ha autorizzato l'uso dello stemma comunale con la dicitura "Città di Fucecchio" per la realizzazione di una statua in marmo bianco di Carrara dedicata a San Teofilo da Corte. La statua sarà installata nella piazza antistante la Chiesa di San Teofilo a Corte, il 29 novembre 2025. Alla cerimonia prenderanno parte la sindaca Emma Donnini e l'assessore Emiliano Lazzeretti.

"È la conferma del rafforzamento del legame che si è, negli anni, consolidato tra queste due città. La figura di San Teofilo, particolarmente venerata nella sua città natale, dove ho avuto il piacere di andare in visita e partecipare alla cerimonia religiosa, che ha avuto luogo nella chiesa consacrata al Santo, riveste un ruolo molto importante, sia dal punto di vista religioso che dal punto di vista storico" afferma la sindaca Emma Donnini. San Teofilo da Corte è sepolto nella nostra chiesa della Vergine e grazie alla costanza e passione di Don Andrea, che in questi anni ha mantenuto e consolidato i rapporti con la Confraternita, il legame fra Fucecchio e Corte si è profondamente radicato.

La Confraternita di San Teofilo da Corte aveva richiesto l'utilizzo dello stemma comunale per commemorare la nascita e la morte di San Teofilo, nato a Corte il 30 ottobre 1676 e morto a Fucecchio il 19 maggio 1740. La statua recherà una targa su cui saranno presenti lo stemma della Città di Corte e quello della Città di Fucecchio. La statua è stata scolpita da 4 fratelli di una famiglia di marmorari di Corte e anche membri della confraternita di San Teofilo da Corte. L'autorizzazione all'uso dello stemma comunale è stata concessa per scopi di valorizzazione turistica e per creare future possibilità di sviluppo legate al turismo culturale e religioso tra Corsica e Toscana.

L'autorizzazione all'uso dello stemma comunale con la dicitura "Città di Fucecchio" rappresenta un riconoscimento dell'importanza della Confraternita di San Teofilo da Corte e della sua iniziativa per la valorizzazione della figura di San Teofilo e del territorio comunale.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

